أحدث ظهور لنادية الجندي مع طليقها المنتج محمد مختار.. وتوجه له رسالة تهنئة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

التقت الفنانة المصرية نادية الجندي بطليقها المنتج محمد مختار، خلال حفل تكريمهما ضمن فعاليات مهرجان “الزمن الجميل”، والمقامة في بيروت.

الفنانة المصرية نشرت صورة جمعتها بطليقها، على حسابها الخاص على “انستجرام”، ووجهت تهنئة له على تكريمه، بقولها: “تكريمنا أنا و #محمد_مختار من #لبنان في #مهرجان_الزمن_الجميل”.

وأضافت: “المنتج اللي قدم أهم أعمال في تاريخ السينما المصريه.. ألف مبروك له ولكل المكرمين في المهرجان #نادية_الجندي”.

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واختارت نادية الجندي، لإطلالتها خلال الحفل فستان عاري الكتفين باللون الأزرق من تصميم هاني البحيري، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها والذي نسقه لها هو الفنان اللبناني جور رعد، الذي ظهر في فيديو وهو يضع لمساته الأخيرة على شعرها.

الفنانة الكبيرة، عبرت عن سعادتها على ردود الأفعال التي تلقتها نتيجة لتكريمها في لبناني قائلة: “الحمد لله علي محبة الناس، بشكركم علي كم التعليقات الجميلة اللي بتوصلني وانتظروني مساء اليوم في حفل التكريم في لبنان مهرجان الزمن الجميل”.

كما تم تكريم عدد من النجوم ضمن فعاليات المهرجان وهم الفنانة سميحة أيوب، والفنان خالد زكي، وشارك في الحفل عدد كبير من الإعلاميين والشخصيات الفنية.