محمد إمام يكشف عن مخرج فيلمه الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: شارك الفنان محمد إمام جمهوره، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستقرام”، بصورة كشف من خلالها عن المخرج الذي سيتعاون معه في فيلمه الجديد الذي وقع على عقده منذ أيام قليلة، وأعلن وقتها أنه يستعد لعمل سينمائي جديد مع أحد أهم مخرجي السينما المصرية.

وعلق “إمام” على الصورة التي ظهر من خلالها مع المخرج طارق العريان، وقال: “طارق العريان هو المخرج العملاق اللي هعمل معاه الفيلم اللي جاي إن شاء الله، من أقوى المخرجين في السينما المصرية.. متحمس جداً للشغل معاه.. وبإذن الله نعملكم حاجة ماشفتوش زيها قبل كده ادعولنا”.

يشار إلى أن محمد إمام قد حقق نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل “هوجان” الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته بجانب كريم محمود عبد العزيز، وأوس أوس، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وعدد من نجوم الكوميديا، وهو من إنتاج تامر مرسي، وتأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.

ويستكمل محمد إمام خلال الأيام الحالية، فيلمه الجديد “لص بغداد” الذي توقف عن تصويره قبل شهر رمضان المبارك.