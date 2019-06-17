عادل إمام يخرج عن صمته: “أقاويل وخزعبلات”

متابعة بتجـــــــــرد: اعتاد جمهور الفنان المصري، عادل إمام، على أن يطل عليهم في سباق دراما رمضان التلفزيونية من كل عام، بعدما أصبح من وجوهه المعتمدة، ولكنه أصابهم بالحيرة بعد إعلان خروج مسلسله الجديد “فلانتينو” من المنافسة هذا العام، دون أسباب واضحة.

ومع غياب الفنان الملقب بـ “الزعيم”، خرجت الكثير من الشائعات، والتي تنوعت ما بين أسباب سياسية ووجود خلافات بين عادل إمام والشركة المنتجة للمسلسل، ومواجهة العمل لمشاكل إنتاجية وتسويقية.

ولكن بعد صمت ساد الأشهر الماضية، خرج بطل المسلسل عادل إمام لتوضيح الحقيقة كاملة، وأكد أن كل ما أثير بشأن انسحابه من موسم دراما رمضان 2019 “أقاويل وخزعبلات” على حد تعبيره، بحسب موقع “إندبدندت عربية”.

وقال: “من المضحك أن يقال إن مسلسلي واجه مشكلات إنتاجية وتسويقية، فكيف يحدث ذلك وأنا تعاقدت عليه منذ فترة وتم التسويق له، كل الحكاية غير منطقية، وليس طبيعيا أن يواجه عمل لي مثل هذه العقبات”.

وأضاف عادل إمام: “أما بالنسبة إلى وقف المسلسل ومن ثم تأجيله فله أسباب أخرى، أهمها دخولنا التصوير في وقت متأخر جدا، تقريبا في يناير (كانون الثاني)، وهذا تسبب في حدوث أزمة زمنية، فلم يكن هناك متسع من الوقت للانتهاء من كل المشاهد بالشكل الذي يرضيني وأسرة المسلسل، وأي استعجال كان سينعكس على مستوى جودة العمل، ومستحيل أن أجازف بذلك أمام جمهوري، ووجدنا أننا لم ننته تقريبا من نصف العمل”.

وتابع الزعيم: “اقترحت أسرة المسلسل التأجيل إلى بعد رمضان، ووافقت، العقل يرجح ذلك، ولا وجود لحلول منطقية أخرى. وعموما خروج عمل خاص بي من السباق الرمضاني ليس كارثة، ولا مشكلة، فهذا وارد جدا، وأراه أفضل من تقديمه تحت ضغط الاستعجال وخروجه بشكل يسيء لنا جميعا”.

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ويشهد مسلسل “فلانتينو” على التعاون الأول بين عادل إمام والمؤلف أيمن بهجت قمر، والثاني مع الفنانة داليا البحيري بعد الفيلم السينمائي “السفارة في العمارة”، من إخراج عمرو عرفة.

ومسلسل “فلانتينو” من بطولة داليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي وسليمان عيد وحمدي الميرغني، وهو تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.

وتدور أحداث العمل عن “نور عبد المجيد”، رجل ستيني يمتلك عددا من المدارس الخاصة، ومشكلته الأساسية هي عشقه الشديد للنساء، وتعدد زيجاته، وما يترتب على ذلك من مواقف كوميدية واجتماعية، كما يناقش المسلسل مشكلات التعليم بشقيه الخاص والعام.

وقدم عادل إمام في مسيرته الفنية 9 مسلسلات تلفزيونية، هي “أحلام الفتى الطائر” (1978) و”دموع في عيون وقحة” (1980)، ثم منذ بداية عام 2012 قدم 7 مسلسلات، كان أولها “فرقة ناجي عطا لله”، ثم “العراف” عام 2013، و”صاحب السعادة” عام 2014، ثم “أستاذ ورئيس قسم” في 2015، و”مأمون وشركاه” 2016، و”عفاريت عدلي علام” 2017، وفي 2018 “عوالم خفية”.

من ناحية أخرى، حرص عادل إمام على نفي الشائعات التي انتشرت مؤخرا، بعد غيابه عن دراما رمضان 2019، وهي تدهور صحته، فقال: “الحمد لله، صحتي بخير، أنتم تحدثونني الآن وتسمعون صوتي وتدركون منه ذلك، وأرجو أن تنقلوا هذا إلى الجمهور، وأشكر الجميع على كل هذا الحب”.

يشار إلى أن عادل إمام، احتفل في 17 مايو/أيار بعيد ميلاده الـ 79.