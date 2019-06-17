“من إن بلاك 4″ يتصدر إيرادات السينما و”رجال إكس” و”علاء الدين” في المنافسة

متابعة بتجــــــــــرد: تصدر فيلم الخيالي العلمي الكوميدي الجديد “رجال ذوو سترات سوداء: كل العالم” “Men in Black: International” إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا 28.5 مليون دولار.

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