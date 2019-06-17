متابعة بتجـــــــــرد: بمناسبة عيد زواجهما السابع، إحتفلت الممثلة نادين نسيب نجيم مع زوجها هادي الأسمر في حفل طغت عليه الأجواء الرومانسيّة. وفي التفاصيل، فقد تداول روّاد الإنترنت مقطع فيديو ظهرت فيه الممثلة نادين نسيب نجيم وزوجها هادي الأسمر في غاية الإنسجام على وقع أغنية “لما راح الصبر” للفنانة شريفة فاضل. وردّدا بكلّ حبّ عبارة “أحلى عمر نكون سوا”. تجدر الإشارة إلى أن نادين نسيب نجيم تصدّرت سباق دراما رمضان المنصرم وحققت نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل “خمسة ونص” الذي حصد أعلى نسب مشاهدة تلفزيونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم مع زوجها في ذكرى زواجهما السابعة: أحلى عمر نكون سوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.