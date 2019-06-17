كيفانج تاتليتوغ يساند زوجته باشاك ديزر في تشييع جنازة والدها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ساند النجم التركي، كيفانج تاتليتوغ، زوجته مصممة الأزياء، باشاك ديزر، بعد وفاة والدها علي جنكيز ديزر، حيث شارك الأول في تشييع جنكيز ديزر الذي توفي بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وظهر الفنان التركي بعدد من الصور في الجنازة إلى جانب زوجته التي بدا عليها الحزن والتعب، كما تواجدت أسرة الفنان في الجنازة كدعم لزوجة ابنهم ومواساتها.

وأقيمت الصلاة على جثمان ديزر في أحد مساجد مدينة بورصة، حيث كان يعيش والد مصممة الأزياء مع عائلته هناك.

وكانت باشاك نشرت مؤخرًا صورة تجمعها بوالدها ووالدتها، أرفقتها بتعليق خاص لوالدها قائلة: "والدي العزيز.. أنا سعيدة كونك إلى جانبي.. سنقضى سويًا مزيدًا من الأيام الجملية".

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والجدير بالذكر أن الفنان التركي كيفانج تاتليتوغ كان احتفل بزواجه على باشاك ديزر في شهر فبراير من عام 2016، بحفل زفاف بسيط في فرنسا، بعد قصة حب جمعتهما بدأت في كواليس مسلسل "العشق الممنوع" الذي شارك في بطولته، فيما شاركت فيه هي كمنسقة ملابس.

وعلى الصعيد الفني؛ عُرض للنجم التركي مؤخرًا مسلسل "الاصطدام" والذي حقق من خلاله نجاحًا ملفتًا إلى جانب النجمة التشين سانغو.