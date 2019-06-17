متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة السورية، جيني إسبر، عن تجربتها الدرامية في رمضان والمتمثلة بمشاركتها في مسلسل "حرملك"، ورأيها بأصداء الجمهور حول المسلسل، متحدثة في الوقت نفسه عن الأثر الذي تركته الشخصية التي أدتها على نفسها.
كما تحدثت الفنانة لـ"فوشيا" عن مدى إمكانية المشاركة في الجزء الرابع من مسلسل الهيبة، من بطولة الفنان تيم حسن، في حال تم إقراره، وعرضه عليها لتشارك فيه مع النجم السوري.
وتطرقت جيني إسبر أيضًا إلى الانتقادات الجارحة التي تتعرض لها عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقفها وردّها على هذه الانتقادات.
كانت هذه تفاصيل خبر جيني إسبر: أنا "محطّمة" من "حرملك".. وهذا موقفي من المشاركة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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