انفجار بنطلون كاردي بي على المسرح.. هل زيادة وزنها السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتعرض الكثير من المشاهير إلى بعض المواقف المحرجة التي لا تُنسى، سواء كانت على السجادة الحمراء أو خلال حفلاتهم الخاصة، وكما هو متوقع، سرعان ما ترصد عدسات الصحافة تلك المواقف، وهذه المرة كانت كاردي بي فريسة تلك العدسات.

فبعد إنجابها طفلتها "كالتشر" العام الماضي ومرورها ببعض المضاعفات نتيجة خضوعها لجراحة لشفط الدهون وتكبير الثدي، استعادت "كاردي بي" نشاطها الفني وبدأت الظهور في عدة حفلات.

لكن يبدو أن الحظ السيئ كان حليفًا لـ "كاردي" في أحدث حفلاتها، فوفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعرضت مغنية الهيب هوب الأمريكية لموقف محرج للغاية أثناء تقديمها حفلًا في مهرجان "بونارو للموسيقى والفنون 2019" في ولاية تينيسي.

فبينما كانت "كاردي" ترقص في الحفل، حدث تمزق خلفي في الجمبسوت الذي كانت ترتديه، أدى إلى الكشف عن جزء من مؤخرتها، وحدث ذلك في اللحظة التي أدارت فيها ظهرها للجمهور، وربما يكون بسبب وزنها الزائد بعض الشيء.

وعلى الرغم من أن المغنية الأمريكية دائمًا ما تستعرض مفاتنها بإطلالات ومواقف جريئة، إلا أن هذا الموقف العرضي أحرجها بالتأكيد في حفلها وأمام المئات.

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وكانت "كاردي" ترتدي "جمبسوت" شبكيًا مفعمًا بالألوان ذا تصميم ضيق للغاية، ويبدو أنه لم يتناسب مع رقصاتها الجريئة.

ومع ذلك، أصرت "كاردي" على إكمال حفلها، ولكنها اضطرت إلى تبديل ملابسها، وعلى عكس ما قد تتوقعينه، ظهرت "كاردي" لاحقًا بروب أبيض ارتدته فوق ملابسها الداخلية.

ومثلما اعتدنا من المغنية الأمريكية، استغلت "كاردي" الموقف وكشفت عن ساقها اليمنى لتستعرض تاتو أعلى فخذها، كما أنها جذبت الروب لأسفل ليكشف عن الجزء العلوي منها وحمالة صدرها.

ويأتي ذلك؛ بعدما نشرت "كاردي بي" صورة لقدميها على تويتر يوم الأربعاء الماضي، تكشف عن تورم قدميها نتيجة مضاعفات بسبب عمليات التجميل، لتتعهد بعدم خضوعها لأي جراحة تجميلية أخرى.