ميشيل حجل تُحزِن اللبنانيين برحيلها

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""الخليج 365"" من بيروت: أحزنت الشابة ميشيل حجل اللبنانيين برحيلها المبكر، بعد أن تفاعلوا مع مرضها وساهموا بحملة تبرعات واسعة لعلاجها ونجحوا بجمع 700 الف دولار لعمليتها التي أجريت في الولايات المتحدة الأميركية. ففرحة نجاح عمليتها لم تدم طويلاً، بعودة المرض سريعاً ليفتك بجسد الجميلة التي حلّت وصيفةً ثالثة في مسابقة ملكة جمال لبنان للعام 2016، حتى رحلت اليوم بعد صبرها الطويل في معركتها مع السرطان الذي لم يحترم نضالها وكفاحها بمواجهته بعد كل الدعم الذي لافته من المحبين في مقاومتها الصلبة له.

شقيقتها بولا نعتها بتدوينة مؤثرة عبر حسابها على "فيسبوك". حيث كتبت على صورة لها تضج بالحياة: "ضلي ضحكي من عندو من فوق، نيالك يا حرقة قلبنا يا نعمة زرتينا و رحتي بسرعة، نيالك فيا يا رب بس اخدتا كتير بكير". فيما ضجت مواقع التواصل بتدويناتٍ وداعية مختلفة لها.

