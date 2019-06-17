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""الخليج 365"" من بيروت: شاركت الممثلتان المصريتان شيرين رضا ودينا الشربيني في الزيارة إلى محاربات سرطان الثدي بمستشفى "بهية" في مدينة السويس، والتي قامت بها فنانات وإعلاميات، بينهن لقاء الخميسي، وحلا وهنا شيحة، وداليا صالح زوجة المنتج جمال العدل، والإعلامية جاسمين طه زكي وعدد من الوجوه المعروفة. Advertisements وميّزت "الشربيني" صورتها مع "رضا" بإشاراتٍ تعبيرية تشير لمحبتها لها، فيما تم إغلاق باب التعليق للمتابعين عبر "إنستغرام". الأمر الذي اعتبره البعض مقصوداً خشية من تعليقات ساخرة بكونها الزوجة الأولى للفنان عمرو دياب الذي حضر معهما، خاصةً بعد أن تحدثت دينا عن حبها له بشكلٍ علني.



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كانت هذه تفاصيل خبر شيرين رضا تشارك في زيارة مستشفى "بهية" للسرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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