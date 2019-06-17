بالفيديو.. هكذا استقبل الجمهور عمرو سعد في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب الفنان عمرو سعد عن سعادته بالاستقبال الحافل، الذي حظي به عقب وصوله المغرب.

ونشر عمرو فيديو من استقبال الجمهور له في المغرب والتفافهم حوله لالتقاط الصور التذكارية، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق على الفيديو قائلًا: "جمهور المملكة المغربية ️والله فرحت قوي كان استقبال جميل المغرب".

ويعرض لعمرو سعد حاليًا فيلمه الجديد "حملة فرعون" بجانب وروبي ومحمود عبدالمغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، إخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن إنتاج محمد السبكي