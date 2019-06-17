المهرجان القومي للمسرح المصري يكشف عن تفاصيل دورته الـ12

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أصدرت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري، بيانا توضح فيه الفرق بين المسابقات المختلفة التي تم استحداثها في الدورة الثانية عشر والتي ستقام في الفترة من ١٧ أغسطس وحتى ٣٠ أغسطس.

المسابقة الأولى، هي "مسابقة المسرح الكبير" وتشمل العروض المسرحية التي تنتجها المؤسسات المتخصصة في المسرح (مسرح الدولة، ومسرح القطاع الخاص)، مثل البيت الفني للمسرح والهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية - مراكز الإبداع ـ والمعهد العالي للفنون المسرحية، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ومركز الهناجر، ودار الأوبرا وفرق القطاع الخاص.

أما المسابقة الثانية فهي، مسابقة مسرح الشباب، وتشمل الكليات والمعاهد العليا، وتكون الأولوية للعروض الفائزة في المسابقات الكبرى التي تقيمها الجامعات.

كما تشمل الفرق المستقلة والحرة والتجارب النوعية والنوادي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة وورش الشباب بالبيت الفني للمسرح ووزارة الشباب والرياضة، ومكتبة الاسكندرية، والفنادق والشركات والبنوك، والنقابات الفنية، ومواسم نجوم المسرح الجامعي والمسرح الكنسي.

والمسابقة الثالثة هي العروض المسرحية الموجهة للطفل من الأطفال والكبار، وتشمل الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمسرح المدرسي العام والخاص، والبيت الفني للمسرح، ومسرح الطفل بالنوادي ووزارة الشباب والرياضة والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والمركز القومي للطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، ومسرح الطفل بالقطاع الخاص، وصندوق التنمية الثقافية.

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أما العروض التي يحق لها المشاركة في هذه الدورة هي العروض التي تم عرضها خلال الفترة من ١٦ مايو ٢٠١٨ حتى ١٤ يونيو ٢٠١٩.

كما أعلن المهرجان عن فتح باب التقدم لمسابقة النقد المسرحي، والتي من خلالها يمنح المهرجان جائزتين، الأولى جائزة فوزي فهمي لأفضل دراسة نقدية نظرية، والثانية جائزة أفضل مقال نقدي تطبيقي، ومن شروطها ألا يكون المتقدم قد نال عن هذه الدراسة أي درجة علمية أو ترقية أو فازت في أي مسابقات من قبل وأن يكون المقال النقدي (التطبيقي) قد تم نشره في أي صحيفة ورقية أو إلكترونية في الفترة من ١٦ مايو ٢٠١٨ الى ١٤ يونيو ٢٠١٩

كما أعلن المهرجان عن فتح باب التقدم لمسابقة التأليف المسرحي، تمنح المسابقة جائزة لينين الرملي لأفضل نص مسرحي كتب خصيصا للمسرح، والنصوص التي يحق لها المشاركة في هذه المسابقة هي نصوص كتبت خصيصا للمسرح ولم يسبق لها الحصول على أية جوائز في أي مسابقات أخرى.

المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة النجم الكبير أحمد عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا للمهرجان والتي تضم في عضويتها نخبة من المسرحيين المصريين من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة في مجال المسرح.

ففي مجال النقد تم اختيار الناقد والكاتب محمد بهجت ومن جيل الشباب الناقدة الشابة رنا عبد القوي ومن الفنانين الفنانة عزة لبيب، والفنانة فاطمة محمد علي، والفنان والمخرج الشاب أحمد السيد والمنتج هشام سليمان، بالإضافة لهؤلاء الأعضاء الذين تم اختيارهم هناك أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح ( مديرا للمهرجان ) والدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح .