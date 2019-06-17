نيشان ينعي ميشيل حجل: "ليست كل قصص السرطان نهايتها وردية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الإعلامي اللبناني نيشان، عبر صفحته الرسمية بموقعي تويتر وإنستجرام، وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ميشيل حجل.

ونشر نيشان صورتين لميشيل، وعلق: "ماتت ميشيل حجل، غلبها السرطان، ليست كل قصص السرطان نهايتها وردية، هذه الفتاة كانت تفيض ذكاء وجمالًا وعشقًا للحياة".

وتابع: "غزاها السرطان، ابتسمت وأثرت بالجميع، نموذج انفلونسر دامغ، علمت درسا في المقاومة ورحلت، الحياة قصيرة جدًا، والسرطان يسرق الأحبة".

ورحلت ميشيل حجل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 25 عامًا، بعد صراع مع مرض سرطان الغدد الليمفاوية.