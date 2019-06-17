المخرج سعيد الماروق يكشف لـ"الخليج 365" كواليس تقديم إعلان "إحنا أصحاب البطولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"أصحاب الأرض.. أصحاب الكورة/ المرة دي الفرق كبير.. إحنا أصحاب البطولة".. ليس فقط شعارًا لحملة إحدى شركات الاتصالات، بل أقرب ما يكون إلى لسان حال كل مصري لاعبًا أو مشجعًا مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر، وهو ما يؤكده مخرج العمل سعيد الماروق.

المخرج سعيد الماروق، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، كشف كواليس تقديم الإعلان، وقال: "بدأ الإعداد له منذ حوالي شهرين، واستمر التحضير حتى النصف الثاني من شهر رمضان، واستغرق التصوير 3 أيام حتى انتهينا منه يوم 27 رمضان، وبعد 15 يوما أخرى من العمل عليه خرجت بهذا الشكل الذي أحبه الناس".

وأضاف: "فكرة الإعلان كانت لفريق الشركة المعلنة، ووضعت التصور الفني لها، ومع الروح الحلوة خرجت الصورة معبرة جدًا".

وأوضح أريد، أن أوجه الشكر للاعبي الكرة الثلاثة طارق حامد وعمرو وردة ومحمود تريزيجيه، لأنهم بالفعل تعبوا ليخرج العمل بهذا الشكل".