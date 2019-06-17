خاص| مخرج "قيد عائلي" يكشف موعد تصوير باقي حلقاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

يستعد المخرج تامر حمزة لاستئناف تصوير باقي حلقات مسلسله "قيد عائلي"، الذي عرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

وقال المخرج تامر حمزة في تصريحات لمصراوي:" إنه يحضر حاليًا لاستكمال تصوير باقي حلقات مسلسله قيد عائلي ويتابع مع المؤلف تطورات الحلقات".

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وأوضح: "إنه انتهى من تصوير جزء كبير من المسلسل وتبقي له أقل من 40% من مشاهد المسلسل ككل، ومن المقرر أن يبدأ في تصوير الأحداث المتبقية بداية الشهر المقبل ولكن حتى الأن لم يتم تحديد اليوم الذي يبدأ فيه التصوير".

وعن موعد عرض الجزء الثاني، أكد تامر أنه ليس لديه معلومة عن موعد العرض لأنه من اختصاص الشركة المنتجة، بالاتفاق مع قناة "DMC" العارضة للمسلسل".

مسلسل "قيد عائلي" بطولة عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبد الله، محمد رياض، ميرنا وليد، سيمون، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.