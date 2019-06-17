محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)
يُقام مساء اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز "MTV" للسينما والتليفزيون والذي يستضيفه مسرح "Barker Hangar" بمدينة سانتا مونيكا الأمريكية، ويقدم الحفل النجم زكاري ليفي بطل فيلم "Shazam".
ويتنافس على جوائز الأفلام هذا العام كل من: "Avengers: Endgame"، و"Spider-Man: Into the Spider-Verse"، و"Us"، و"BlacKkKlansman"، فيما ينافس النجم رامي مالك والنجمة ليدي جاجا والنجمة ساندرا بولوك على جوائز التمثيل.
أما جوائز التليفزيون فتشهد منافسة شرسة بين كل من: "Riverdale"، و"Game of Thrones"، و"Haunting of Hill House"، و"Big Mouth". فيما تنافس إيمليا كلارك وإليزابيث موس وجينا رودريجيز على جوائز التمثيل التليفزيوني.
وفيما يلي أبرز الأعمال المرشحة لجوائز "MTV".
أفضل فيلم
Avengers: Endgame
BlacKkKlansman
Spider-Man: Into the Spider-Verse
To All the Boys I’ve Loved Before
Us
أفضل مسلسل
Big Mouth
Game of Thrones
Riverdale
Schitt’s Creek
The Haunting of Hill House
أفضل بطل
بري لارسون عن فيلم "Captain Marvel"
جون ديفيد واشنطن عن فيلم "BlacKkKlansman"
مايسي ويليامز عن فيلم "Game of Thrones"
روبرت داوني جونيور عن فيلم "Avengers: Endgame"
زكاري ليفي عن فيلم "Shazam"
أفضل أداء تمثيلي سينمائي
أماندلا ستينبرج عن فيلم "The Hate U Give"
ليدي جاجا عن فيلم "A Star is Born"
لوبيتا نيونجو عن فيلم "Us"
رامي مالك عن فيلم "Bohemian Rhapsody"
ساندرا بولوك عن فيلم "Bird Box"
أفضل أداء تمثيلي تليفزيوني
إليزابيث موس عن مسلسل "The Handmaid’s Tale
إيمليا كلارك عن مسلسل "Game of Thrones"
جينا رودريجيز عن مسلسل "Jane the Virgin"
جايسون ميتشيل عن مسلسل "The Chi"
كيرنان شيبكا عن مسلسل "Chilling Adventures of Sabrina"
كانت هذه تفاصيل خبر قبل إعلان الجوائز الليلة.. تعرف على أبرز المرشحين لجوائز "MTV" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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