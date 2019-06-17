بعد صراع مع السرطان.. إليسا تنعى وصيفة ملكة جمال لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا، اليوم، وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ميشال حجل، بعد صراع مع مرض سرطان الغدد الليمفاوية.

ونعتها الفنانة اللبنانية إليسا، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، قائلة: "إنتِ بطلة بعيون الكل، الله يرحمك، يمكن الله ريّحك من عذاباتك، الله يعطي كل اللي بتحبيهن الصبر والراحة عا فراقك، الله يرحمك يا ميشيل".

كانت إليسا قد طلبت في وقت سابق الدعاء لميشيل، التي عانت على مدار سنوات من مرض سرطان الغدد الليمفاوية، وعلى الرغم من تماثلها للشفاء إلا إن المرض عاودها من جديد، لترحل عن عالمنا عن عمر يناهز 25 عامًا.