“بكره رامز وبحب كلوني وبخجل من كروز”.. شاهد أبرز تصريحات ريا أبي راشد مع أديب

حَلَّت المذيعة اللبنانية ريا آبي راشد، مقدمة البرامج التليفزيونية والصحفية والمنتجة في شبكة “إم بي سي”، والتي تقدم برنامج “سكووب” الذي يغطي آخر أخبار “هوليوود” وتستضيف فيه المشاهير الأبرز من الممثلين، ضيفة، أمس، في برنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة “mbc مصر”.

وقالت “آبي راشد”، إن حبها الشغوف بالسينما ورغبتها في ترويج الأفلام في مصر والوطن العربي، وراء استضافتها للكثير من الفنانين العالميين، وقدرتها على التواصل معهم، مؤكدة أنها تستطيع مقابلة هؤلاء النجوم من الفنانين “لأنها شاطرة” على حد قولها.

فيما قال لها “أديب”: “أنا بحقد عليكي بجد”، فدخلت الآخيرة في نوبة من الضحك على الهواء، قائلة: “عشان أنا شاطرة”، فرد أديب: “آه طبعا شاطرة”.

وأشارت إلى أنها تعرضت لبعض المواقف المحرجة خلال إجرائها لحوارات مع بعض نجوم السينما العالميين، حيث ذكرت أنها لم تشعر بالارتياح في أثناء إجرائها حوارًا مع الفنانة العالمية جوليا روبرتس، حيث أن الأخيرة كانت تميل إلى إجراء أحاديث مع الرجال أكثر من السيدات، مضيفة: “جوليا روبرتس كانت قاسية معي، ولم تُجبنِ جيدًا، لكن تغيرت تمامًا بعدما أصبحت أُمًّا، لكن بصراحة بحسها من أجمل النساء على طبيعتها”.

وأوضحت أنها شعرت بخجل شديد في أثناء إجرائها حوارًا مع الفنان العالمي توم كروز، لدرجة أن وجهها احمَرَّ بشدة، مضيفة: “وجهى بقى عامل زي القوطة بالضبط”، كما أنها ترى جورج كلوني من الشخصيات المحبوبة كثيرًا، والمقابلة معه صعبة للغاية.

وأضافت: “جورج كلوني حبيب قلبي، وكمان اتجوز من لبنانية، فصار من العائلة، وأصبح ابن عمي، ظريف كتير، صعب الواحدة تعمل مقابلة سيئة معه، لازم يكون فيه جو حلو في المقابلة، آخر مقابلة معاه قال إنه عنده ولدين، وأنا عندي بنت، فيمكن ولد من عنده يتجوز بنتي”.

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ووجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا، للمذيعة اللبنانية بخصوص نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، كيم كاردشيان، قائلا: “إنتي عملتي معاها قبل كده مقابلات تليفزيونية؟”.

وردت “ريا” أنها بالفعل أخذت منها تصريحات تليفزيونية مرتين قبل ذلك، موضحة أن كيم كاردشيان تُعتبر كل شيء وليست سينمائية فقط، خاصة بعد فوزها بجائزة الأوسكار. فيما وعدت “أديب” بعمل لقاء جديد مع كيم كاردشيان وأن تُوصل لها سلامه، فرد أديب مازحًا: “لا سلام إيه، مش عاوزك تسلمي عليها، خدوني معاكي أنا جاي، هقف أتفرج من بعيد”.

من ناحية أخرى، كشفت “أبي راشد” عن كواليس وقوعها ضحية في برنامج “رامز في الشلال”، الذي قدمه الفنان رامز جلال، على قناة “mbc مصر” في رمضان 2019، وقالت: “أنا أكره رامز جلال كرهًا شديدًا”. وأوضحت أنَّها تمت دعوتها للاشتراك في برنامج مسابقات لرمضان، وكانت رحلتها من بريطانيا إلى “بالي” طويلة للغاية، كما أنَّها لم تتوقع للحظة واحدة أن ما حدث بها عبارة عن مقلب.

وواصلت “ريا” حديثها: “أنا مكنتش واعية لتفاصيل المقلب، لدرجة لما أنا شوفت الحلقة في أثناء عرضها، مكنتش متخيله اللي حصل لي”، موضحة أنَّها قبل نهاية المقلب بدقيقة واحدة، وفي أثناء ظهور الـ”غوريلا”، شاهدت أعين رامز جلال: “فتيقنت أنَّه مقلب قبل الكشف عن وجهه الحقيقي”.

وأكملت “ريا”: “أنا مش جريت من الغوريلا عشان كنت مخضوضة، أنا مكنتش عارفة رامز جلال بس كنت أسمع إنه بيعمل مقالب في مشاهير وكده، وبعد انتهاء المقلب فَشِّيت غِلِّي فيه زي ما بيقولوا في مصر، وضربته، أنا انبسطت جدًا إنه مقلب ومفيش شيء خطر تعرضت له”.

وعن حياتها الشخصية، أكدت أن زوجها يتفهم طبيعة عملها، ويساندها في جميع أعمالها، ورد عليها الإعلامي عمرو أديب، قائلا: “لطيف الست اللي بتسافر على طول دي، دمها خفيف”. وأشارت إلى أن زوجها عندما زارها في الموسم الأول في “آراب جوت تالنت” ظن العاملون في البرنامج أنه “جاسوس”.