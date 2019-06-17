شاهد: سلمى رشيد تكشف عن جنس جنينها

كشفت الفنانة المغربية سلمى رشيد، نجمة برنامج “Arab Idol”، عن جنس مولودها الاول والذي تستعد لاستقباله خلال الفترة المقبلة بفيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وظهرت سلمى رشيد خلال الفيديو وهي تحمل بالونة باللون الأسود مكتوب عليها طفل وفتاة بالإنجليزية، وقامت بوخزها لتكشف عن اللون بداخلها وهو اللون الأزرق والذي يدل على أن المولود صبي، وتلقت سلمى رشيد العديد من تعليقات متابعيها الذين هنأوها على المولود . وكان آخر أعمال سلمى رشيد أغنية “آش جايدير”، وهي باللهجة المغربية من كلمات فاروق قصلاوي وتلحين مهدي العظماوي، ومن توزيع زهير حصداوي. وسبقتها أغنية “حبي لك”، وهي عراقية من كلمات عباس الجبوري، وألحان علاء مهدي، وتوزيع وماستر هيثم سالم، وإخراج فاضل أشويكة.