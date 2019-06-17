بالفيديو.. ماذا قال باسل خياط في أول تعليق بعد طرده من نقابة الفنانين في سوريا؟

كشف الفنان السوري باسل خياط للمرة الأولى، عن وجهة نظره عن السبب الأساسي الذي دفع نقابة الفنانين في سوريا لطرده منها قبل مدة. وأكد النجم السوري خلال مشاركته في برنامج “أكلناها” الذي يقدمه زميله النجم باسم ياخور، أن المسألة مركبة، مشيرا إلى أن عدم دفعه الاشتراكات السنوية ليس بالسبب المقنع والحقيقي.

وأوضح أن السبب الأساسي قد يكون تصريحا سيئا نُسب إليه في بعض وسائل الإعلام بعدما قام أحد الصحافيين بنشر تصريح كاذب عن لسانه، الأمر الذي تسبب بهذه الأزمة، لافتا إلى أن رقم هاتفه معروف ولو كانت المسألة مادية ومستحقات كان المفروض إبلاغه بالأمر وإذا اعترض أو لم يدفع يصار إلى اتخاذ مثل هذه القرارات. وأشار خياط إلى أنه ليس الوحيد ممن طرد من النقابة، بل هناك بعض النجوم السوريين الآخرين من بينهم النجم جورج وسوف، لأسباب لم توضح أيضاً.