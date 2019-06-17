محمد رمضان يستعد لطرح أغنية "بابا"

يستعد الفنان محمد رمضان لطرح أغنيته الجديدة "بابا"، غدا الثلاثاء، وذلك عبر قناته بموقع يوتيوب وعلى قناة روتانا. طرح رمضان البرومو، وحقق نسب مشاهدة عالية، حيث ظهر خلاله بشكل مختلف أشبه بالطريقة الأمريكية، وظهر بلوك أشبه بالهنود الحمر، حيث وضع "ضفيرة" في شعره. حيث ظهر خلاله بشكل مختلف أشبه بالطريقة الأمريكية، وظهر بلوك أشبه بالهنود الحمر، حيث وضع "ضفيرة" في شعره. يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "زلزال"، وشاركه البطولة كل من حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبدالغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالي، سلوى عثمان.

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