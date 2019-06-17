أغنية "ابن مصر" تتجاوز 15 مليون مشاهدة خلال شهر

تجاوزت أغنية "ابن مصر" لكل من المطربين محمود العسيلي، ومدحت صالح، ومصطفى حجاج حاجز الـ15 مليون و783 ألف مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

ويشار إلى أن "ابن مصر" كان تم طرحها لصالح أحد البنوك المصرية، وهي كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع علي فتح الله.

منذ أن طرحت الأغنية في شهر رمضان المبارك، ولاقت إعجاب المشاهدين، حتى خرجت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بظهور الفنان مصطفى حجاج بوجهه، وبالفعل قامت الشركة

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المنتجة للإعلان بتغييره، وظهر في عدة لقطات، والذي بدوره شكر محبيه على هذه اللافتة.

ويذكر أن المطرب محمود العسيلي طرح، أمس الأحد، برومو كليبه الجديد، والذي يحمل اسم "ملايين"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ومن المقرر أن يتم طرح الفيديو كليب كاملا قريبا.