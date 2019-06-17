تجاوزت أغنية "ابن مصر" لكل من المطربين محمود العسيلي، ومدحت صالح، ومصطفى حجاج حاجز الـ15 مليون و783 ألف مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
ويشار إلى أن "ابن مصر" كان تم طرحها لصالح أحد البنوك المصرية، وهي كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع علي فتح الله.
منذ أن طرحت الأغنية في شهر رمضان المبارك، ولاقت إعجاب المشاهدين، حتى خرجت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بظهور الفنان مصطفى حجاج بوجهه، وبالفعل قامت الشركة
ويذكر أن المطرب محمود العسيلي طرح، أمس الأحد، برومو كليبه الجديد، والذي يحمل اسم "ملايين"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ومن المقرر أن يتم طرح الفيديو كليب كاملا قريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر أغنية "ابن مصر" تتجاوز 15 مليون مشاهدة خلال شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.