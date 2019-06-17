تعرف علي موعد حفل ملحم زين بمهرجانات صور الدولية

يلتقي الفنان محلم زين، بجمهوره في حفل غنائي كبير يحييه ضمن فعاليات مهرجانات صور الدولية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يقدم زين، خلال

الحفللا باقة متميزة من أجمل أغانيه التي يحبها جمهوره، منها "ضلي اضحكي، ما بعرف ليش بحبك، غاب الغالي، اللهعليك، لا تنسون، بعشقك، العدل يا حبيبي، وغيرها".يذكر أن ملحم زين طرح مؤخرًا خمس أغنيات، من انتاج شركة "بلاتينوم ريكوردز"، حققت نجاحًا كبيرًائن و هي: "لهون وبس، مدري شو بني، من مدّة، قولوا، و صفى قلبي".