طرحت النجمة العالمية تايلور سويفت أحدث كليبات أغانيها بعنوان "You Need To Calm Down"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يذكر أن الفنانة العالمية تايلور سويفت طرحتمؤخراً كليب بعنوان "me"، و يشاركها في الغناء النجم العالمي بريندون أوري مؤسس باند بانيك آت ذا ديسكو، كما تخطي
جدير بالذكر أن المطربة العالمية تايلور سويفت تستعد لطرح ألبوم "Lover"، و من المقرر طرحه بجميع الأسواق يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تايلور سويفت تطرح أحدث كليبت أغانيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.