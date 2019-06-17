بالفيديو.. تايلور سويفت تطرح أحدث كليبت أغانيها

طرحت النجمة العالمية تايلور سويفت أحدث كليبات أغانيها بعنوان "You Need To Calm Down"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن الفنانة العالمية تايلور سويفت طرحت مؤخراً كليب بعنوان "me"، و يشاركها في الغناء النجم العالمي بريندون أوري مؤسس باند بانيك آت ذا ديسكو، كما تخطي مؤخراً كليب بعنوان "me"، و يشاركها في الغناء النجم العالمي بريندون أوري مؤسس باند بانيك آت ذا ديسكو، كما تخطيالكليب حاجز الـ 210 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع "يوتيوب". Advertisements جدير بالذكر أن المطربة العالمية تايلور سويفت تستعد لطرح ألبوم "Lover"، و من المقرر طرحه بجميع الأسواق يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس المقبل.

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