في أقل من 24 ساعة.. سعد المجرد يكسر حاجز المليون نسبة مشاهدة

كسر النجم سعد لمجرد حاجز المليون نسبة مشاهدة في أقل من 24 ساعة، و ذلك منذ طرحه كليب "نجيبك نجيبك"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

ويشار إلى أن الأغنية من كلمات محمد نوبل، و ألحان محمود برحيل، و توزيع دي جي فان، و الكليب من إخراج حكيم غراب.

يذكر أن الفنان سعد لمجرد طرح سابقاً كليب بعنوان"بدك ايه"، و الأغنية من كلمات جلال الحمداوي، و الكليب من إخراج ألكساندر دا سيلفا، كما كسر الكليب حاجز الـ 21 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع "يوتيوب".