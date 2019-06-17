في أقل من 24 ساعة.. سعد المجرد يكسر حاجز المليون نسبة مشاهدة

كسر النجم سعد لمجرد حاجز المليون نسبة مشاهدة في أقل من 24 ساعة، و ذلك منذ طرحه كليب "نجيبك نجيبك"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
ويشار إلى أن الأغنية من كلمات محمد نوبل، و ألحان محمود برحيل، و توزيع دي جي فان، و الكليب من إخراج حكيم غراب.
يذكر أن الفنان سعد لمجرد طرح سابقاً كليب بعنوان"بدك ايه"، و الأغنية من كلمات جلال الحمداوي، و الكليب من إخراج ألكساندر دا سيلفا، كما كسر الكليب حاجز الـ 21 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع "يوتيوب".
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