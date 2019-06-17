الجامعة البريطانية تكرم سوزان نجم الدين ولبلبة في ختام مهرجان "تري كور"

اختتمت الجامعة البريطانية في مصر، فاعليات الدورة الحادية والعشرين لمهرجان "تري كور" الدولي للأفلام القصيرة جداً، والتي أقيمت على مدار إسبوع تحت رعاية محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، وذلك بالتزامن مع إفتتاح المسابقة الدولية الرسمية للمهرجان بفرنسا، بمشاركة ٢٠٥ فيلم من ٣٠ دولة يمثلون ٤ قارات حول العالم.

وكرمت الجامعة البريطانية وإدارة مهرجان "تري كور" خلال حفل الختام كل من الفنانة لبلبة تقديراً لما قدمته طوال مشوارها الفني، والنجمة السورية سوزان نجم الدين، والكاتب الكبير مجيد طوبيا صاحب الرواية التي إشتق منها الفيلم الخالد أبناء الصمت.

وخلال كلمته في حفل الختام قال الدكتور عادل اليماني المستشار الإعلامي للجامعة البريطانية ومجموعة النساجون الشرقيون :" جئت إليكم اليوم ناقلا لكم رسالة حب وتقدير من رجل يعشق تراب هذا الوطن ومحب للفن والإبداع، إنه رجل الصناعة والعلم محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية والذي عاد لأرض الوطن الإسبوع الماضي بعد رحلة علاجية ناجحة بالولايات المتحدة إستمرت شهرين".

وأضاف الدكتور محمد شومان عميد كلية الاعلام والاتصال بالجامعة البريطانية:" حرصت الجامعة بشكل عام على تكريم الفنانين سواء المصريين أو العرب، واليوم

نكرم الفنانة الشاملة لبلبة تكريما لمسيرتها الفنية، ومن سوريا قلب العروبة النابض نكرم الفنانة سوزان نجم الدين صاحبة الإطلالات الفنية المتميزة، لافتاً إلى أن هذا التكريم هو كلمة شكر وامتنان لكل فنان يخدم وطنه من خلال الفن والقيم، بالاضافة لمحاربة التطرف والارهاب.

وقالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين أثناء تسلمها درع الجامعة البريطانية:" شكرا لبلدي الثاني مصر والشكر أيضا موصول للجامعة البريطانية هذا الصرح العظيم والجامعة العريقة ومنبر العلم والتنوير في مصر على هذا التكريم والذي يعد حدثاً هاناً بالنسبة لأي فنان في الوطن العربي".

Advertisements

وأعرب الدكتور سمير سيف أستاذ السينما بكلية الإعلام والإتصال بالجامعة البريطانية ورئيس لجنة التحكيم في مهرجان تري كور، عن سعادته بتكريم الجامعة البريطانية ومهرجان تري كور للأديب مجيد طوبيا، لافتا إلى أن لجنة التحكيم قامت بمشاهدة أكثر من ٣٠ فيلماً وهي الأفلام التي إختارتها لجنة الإختيار من الأعمال التي تقدمت للمسابقة.

وأضاف سيف :" برؤية هذه الأفلام والمناقشة تم منح

٦ من الجوائز المقروة للمسابقة وهي جائزة أفضل فيلم روائي قصير جداً، وجائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير جدا، وأفضل فيلم تحريك، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح لفيلم تختاره لجنة التحكيم، ثم ٢ جائزة مالية الأولي مقدمة من الجامعة البريطانية وقدرها ٢٠ ألف جنيه تمنح لأفضل عمل شاب، والثانية بنفس القيمة وتمنح لأفضل إجتماعي قصير جدا وهي مقدمة من إحدى المؤسسات الراعية للمهرجان .

وأعلنت لجنة التحكيم فوز فيلم ليثيوم بجائزة أفضل فيلم روائي قصير جداً، وحصل فيلم أهل الكرم للمخرج عمرو يوسف على جائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير جدا، وذهب جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة لفيلم قبض الريح للفنانة حنان شكري، وحصد فيلم رايت كليك جائزة لجنة التحكيم، و ذهبت جائزة العمل الأول والتي تقدمها الجامعة البريطانية بقيمة ٢٠ ألف جنيه لفيلم رسالة سارينا، كما فاز فيلم طلق حق للمخرج مروان محسن بجائزة إسكاروس لأفضل فيلم إجتماعي.

يذكر أن الجامعة البريطانية في مصر تلقت إشادة مهمة من إدارة مهرجان تري كور بفرنسا على دعمها وإحتضانها للمهرجان وظهوره بهذا الشكل الرائع، حيث شارك فيه ٢٠٥ افلام من ٤ قارات حول العالم، كما تم خلال حفل الإفتتاح تكريم الفنانة الكبيرة سوسن بدر والفنان فتحي عبد الوهاب والفنان السوري فراس نعناع، تقديراً لإسهاماتهم في دعم الإبداع والفن، حيث قامت الجامعة بمنح الفنانين درع التكريم وشهادات تقدير على دورهم ومجهودهم في إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي.