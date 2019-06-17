نشرت الفنانة دينا الشربيني، صورة لها برفقة الفنانة شيرين رضا طليقة السوبر ستار عمرو دياب، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وتُعد تلك الصورة أقوي رد علي الشائعات التي انتشرت مؤخرًا على السوشيال ميديا عن وجود خلافات بينهما، بسبب علاقة شيرين رضا التي جمعتها بعمرو دياب قديمًا كزوجة سابقة له.



وقد حازت الصورة علي جزء كبير من اهتمام متابعيها، وانهالت عليها التعليقات علي سبيل المزاح، فقال بعضهم: "الله علي روحك الرياضية العاليه"، و"الله علي أخلاقك يا فخر العرب"، و"عمرو قدر يجمع العيله زي ما قال.. أنت فعلا مكذبتش".

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. دينا الشربيني تنشر صورة مع شيرين رضا.. والجمهور: روح رياضية عالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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