راغب علامة ونجوى كرم يختتمان "ستارز أون بورد" في جزر البهاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد الفنانان اللبنانيان نجوى كرم وراغب علامة، الإثنين، اختتام فعاليات "ستارز أون بورد" الغنائية برعاية مجموعة "طيران الإمارات".

وجمعت الفعاليات أشهر الفنانين العرب مع جمهورهم في مهرجان غنائي على مدار 4 أيام في جزر الباهاما خلال الفترة من 14 إلى 17 يونيو/حزيران.



يذكر أن طيران الإمارات بدأت رعاية "ستارز أون بورد"، التي تهدف إلى جمع أشهر الفنانين العرب بجمهورهم، منذ عام 2014، وسوف يتم تنظيم الرحلة البحرية المقبلة في 21 أغسطس /أيلول انطلاقاً من برشلونة.



وتأتي رعاية طيران الإمارات لهذا المشروع المميز في إطار إيمانها بأهمية دعم الفن والثقافة في العالم العربي، حيث ترعى "ستارز أون بورد" للسنة الـ5 على التوالي باعتبار هذا المشروع منصة تتيح لها التواصل مع عملائها والمجتمعات العربية في المهجر.



