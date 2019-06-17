رحيل ميشال حجل بعد صراع مع المرض

توفيت الوصيفة الثالثة لملكة جمال لبنان 2016 ميشال حجل بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

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الشابة اللبنانية التي سبق وزفت خبراً سعيداً منذ أشهر معلنة انتصارها على هذا المرض الخبيث، إلا ان المرض فاجأها من جديد وانتصر عليها هذه المرة.

نذكر ان ميشال حجل كانت قد حصدت دعماً كبيراً من الشعب اللبناني وتمكنت من جمع مبلغ قدره 700 ألف دولار عبر حملة تبرع على مواقع التواصل الإجتماعي من اجل استكمال علاجها في الولايات المتحدة.

أسرة موقع “الخليج 365” تتقدّم بأحر التعازي من عائلة الفقيدة ومن كل محبيها.