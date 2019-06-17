فن ومشاهير

وفاة محاربة السرطان ميشيل الحجل

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نورث سامي 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 17 يونيو 2019 03:00 مساءً - توفيت،اليوم الاثنين، المحاربة الجميلة ميشيل حجل، الوصيفة الثالثة لملكة جمال لبنان 2016، التي أنهت صراعها مع المرض الخبيث ورحلت في مستشفى رزق.

وكتبت شقيقتها على صفحتها عبر فايسبوك:”ضلي ضحكي من عندو من فوق نيالك يا حرقة قلبنا يا نعمة زرتينا ورحتي بسرعة نيالك فيا يا رب بس اخدتا كتير بكير ااااااااخ”.

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حجل، التي واكب قصّتها اللبنانيون وقدّموا لها الدعم المادي والمعنوي، تمكّنت قبل أشهر من جمع مبلغ $740,521 الذي تطلّبته رحلة علاجها من مرض سرطان الغدد اللمفاوية والسفر الى الولايات المتحدة الاميركية حيث مكثت في المستشفى لحوالي الشهر، قبل أن تعود الى لبنان وتمرّ بظروف صحيّة دقيقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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