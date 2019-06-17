شاهد.. ترامب يطرد رئيس موظفي البيت الأبيض من مكتبه بسبب سعاله!

كتب امير فتحي في الاثنين 17 يونيو 2019 03:00 مساءً - طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من القائم بأعمال رئيس الأركان في البيت الأبيض من مغادرة مكتب البيت الأبيض خلال مقابلة له.
وجه الرئيس الأمريكي طلبا لمايك مولفاني بمغادرة مكتب البيت الأبيض خلال مقابلة كان يجريها، بحسب ما نقلت شبكة “Fox News”.
فخلال المقابلة مع شبكة “ABC” وعند سؤاله عن القوانين الضريبية، بدأ شخص خلف الكواليس بالسعال.
الأمر الذي دعا ترامب لطلب مغادرته للمكتب، قائلا: “أنا لا أحب ذلك، كما تعلمون، إن كنت ستسعل فيرجى مغادرة القاعة. لا يمكنك ذلك. لا يمكنك السعال”.
وكان الرئيس الأمريكي، في اجتماع سابق مع أعضاء الكونغرس، قد طلب بالموافقة على مبلغ 5.7 مليار دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، وعندما عرض مولفاني حلا وسط، قام ترامب بمقاطعته واتهمه بإفساد كل شيء.
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