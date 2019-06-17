انتقادات لكارمن سليمان بسبب صورها مع ابنها

كتب امير فتحي في الاثنين 17 يونيو 2019 03:00 مساءً - اعتادت المطربة المصرية كارمن سليمان على نشر صور لها على حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مع ابنها ” زين ” ولكن دائما لا تظهر الصور وجهه .

مما جعل البعض من متابعيها ينتقدوها وعبروا عن شعورهم بالملل تجاه مثل هذه الصور المكررة .. وإنها تخاف من الحسد ولا تنشر صور واضحة لإبنها ولكن في نفس الوقت تنشر له صورا بهذه الطريقة فلماذا تفعل ذلك واصفين طريقة التصوير بإنها ” حاجة بلدي أوي ” .

فجاءت التعليقات التي هاجمتها مثل : ” خايفة عليه ودايما مش بتحبي تبينيه للناس بتطلعيه ليه بصراحة حاجة بلدي جدا ” و ” زهقنا من الصور اللي بالقفا يا تصوريه عدل يا بلاش خالص ” .

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مطالبا منها الجمهور بالتوقف عن نشر مثل هذه الصور طالما لن تكشف عن وجهه .