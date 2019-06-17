عشرات القتلى ضحايا هجوم انتحاري في نيجيريا

كتب امير فتحي في الاثنين 17 يونيو 2019 03:00 مساءً - شهدت بلدة ” كوندوجا ” الواقعة على بعد 38 كم من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو بنيجيريا هجوما نفذه ثلاثة انتحاريين مساء أمس أسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 40 جريحا .

حيث قام الانتحاريون الثلاثة بتفجير أنفسهم خارج صالة كان يحضر بها عدد من مشجعي كرة القدم لمشاهدة مباراة على التليفزيون بعد أن قام صاحب المكان بمنع أحد الانتحاريين من الدخول إلى المكان المكتظ ووقعت مشادة كلامية بينهما ليقوم هو والانتحاريان الاخران بتفجير أنفسهم ولكن بذلك منع صاحب المكان وقوع خسائر أكثر في الأرواح .

وصرح مدير أجهزة الطوارئ في بورنو ” عثمان كاشالا ” إن عدم وجود البنية التحتية المناسبة للتعاطي مع هذا النوع من الطوارئ والوقت الذي تطلبه الحصول على تصريح أمني لزيارة مكان الحادث ساهما في هذه الحصيلة الكبيرة من الضحايا .

ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن الهجوم لكنه يحمل بصمات جماعة ” بوكو حرام ” التي تشن حملات منذ عقد لتأسيس دولة إسلامية متشددة في شمال شرق نيجيريا .