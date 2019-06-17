سعد لمجرد .. “نجيبك” في الوقت الضائع

طرح الفنان المغربي سعد لمجرد اغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “نجيبك نجيبك” كلمات محمود برحيل، الحان محمد نوبل، توزيع دي جي فان.

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الأغنية تخطت حاجز المليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على طرحها، وتعتبر عاديّة نسبة الى أغنية “المعلم” التي أطلقها عام 2015 وحققت ارقاماً قياسية، وكانت السبب في شهرته التي تخطت العالم العربي.

لا شك في أن “لمجرد” يحاول قدر المستطاع أن يحافظ على ما تبقى من اسمه في مجال الفن خاصة بعدما تأثرت مسيرته الفنيّة بقضايا الاغتصاب التي طالته في السنوات الأخيرة، حيث لا زال ممنوعاً عليه مغادرة الأراضي الفرنسيّة عقب اتهامه بدعوتين اغتصاب ولم يصدر الحكم النهائي بعد فيهما.