ريهام سعيد عن أزمة دينا الشربيني: فنان عظيم أنقذها فجأة.. فما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، إنها ساندت الفنانة دينا الشربيني في أزمة سجنها رغم عدم وجود معرفة بينهما، وقد أثر حبسها سلبيًا على مستقبلها الفني، مؤكدة أن أحد "أعظم" نجوم الفن والغناء ساهم في إعادة اسمها للأضواء.

وأوضحت "سعيد" خلال تقديم حلقتها من برنامج "صبايا"، بأنها تكنّ كل الاحترام والتقدير للفنانة دينا الشربيني، وتحبها بشدة، متابعة:"بقول عليها ملهمتي".

وأشارت إلى أن الشربيني كانت بدايتها في المجال الفني قوية "كانت طالعة زي الصاروخ"، لأنها موهوبة للغاية، إلا أن أزمة سجنها لمدة عام عرقلت حياتها الفنية، موضحة :"السجن حاجة وحشة أوي فوق ما أي حد يتخيل".

وذكرت ريهام سعيد أن نقابة المهن التمثيلية منعت الشربيني من التمثيل بعد خروجها من السجن.

وتابعت :"وعندما مُنعت الفنانة طلعت دافعت عنها وكتبت بوست واتكلمت في البرنامج إنه ليه تمنعوها ما خلاص اتعاقبت، وفعلا فضلت موقوفة فترة طويلة".

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ولفتت الإعلامية إلى أن دينا اقترن اسمها بفنان عظيم فجأة وهو ما ساعدها قائلة "أيًا كان هما عايزين يصرحوا بالعلاقة ولا لأ، بس ممكن نقدر نقول إن بينهم ارتباط فني، زي ما هي صرحت إنه بيدعمها وإنه لما بيمسك أي حاجة بتتحول لدهب".

وختمت ريهام حديثها بأن الفنانة حققت نجاحًا كبيرًا في مسلسل "زي الشمس" الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي، متابعة:"كل الناس بتتكلم عن دينا بعد ما كانوا بيتريقوا على شكلها بسبب رقصة العربية، وحاليًا مفيش حد مش بيتكلم عن نجاحها، ودوام الحال من المحال وربنا ممكن يبدلك الحال في ثانية".

وفي فبراير من عام 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة الفنانة دينا الشربيني بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامها بتعاطي الكوكايين.