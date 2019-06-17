ديما بياعة تقدم رقصة "جريئة"مع زوجها.. هل فقدت ثقتها بالرجال؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف النجم السوري باسم ياخور عن ضيفة حلقته المقبلة من برنامج "أكلناها"، وهي الفنانة ديما بياعة، وبحسب الفيديو التشويقي الذي نشره ياخور على صفحته في إنستغرام، فإن الحلقة ستشهد عددًا من الأسئلة المثيرة للجدل، بالإضافة لبعض الأحداث التي ستشعل هذه الحلقة.

وبحسب الفيديو، فإن ياخور يوجه سؤالًا إلى بياعة حول فقدانها ثقتها بكل الرجال، في إشارة منه للخيانة التي تعرضت لها الممثلة السورية من قبل طليقها الفنان تيم حسن، وبالتالي ستعيد بياعة فتح الموضوع الذي مرّ سنوات على انتهائه.

كما ستؤدي بياعة في الحلقة رقصة "جريئة" مشتركة مع زوجها الحالي المغربي أحمد الحلو الذي يصغرها بسنوات، والذي ارتبطت به بعد انفصالها عن حسن.

يُشار إلى أن ديما بياعة كانت متزوجة من الفنان تيم حسن، وأنجبت منه ولدين هما ورد وفهد، إلا أنهما انفصلا، وكشفت بياعة وقتها أن الانفصال جاء نتيحة خيانة حسن لها أكثر من مرة، وأخرها كانت مع صديقتها الفنانة نسرين طافش، فيما التزم الفنان السوري وقتها الصمت حول كل هذه الأخبار.

يُذكر أن حسن ارتبط بالإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، بعد قصة حب جمعتهما بدأت خلال استضافة الأخيرة له في برنامج الحكم.