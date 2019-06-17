سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد ابنها حمزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، بعيد ميلاد ابنها الأكبر "حمزة".

ونشرت "سلاف" صورة تجمعها بابنها، وعلقت: "ضحكة لما بشوفها بفرح، وعيون لما بتطلع فيهن بقوى، وغصة إذا حسيت فيها بختنق، ودمعة إذا شفتها بشقى، وحكمة لما بسمعها بيكبر قلبي وقدامها برجع بصغر".

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وتابعت: "حضن لما بحط راسي عليه بطمن وبأمن وبدفا يا أحلى رجال صغير، بحبك كل لحظة ودعوات الدنيا كلها إلك ولأخوك، كل سنة وإنت سالم وناجح وراضي ومرضي يا حمزة".

يذكر أن الفنانة سلاف فواخرجي عُرض لها ضمن السباق الرمضاني، مسلسل "خط ساخن" وشارك في بطولته حسين فهمي ونضال الشافعي، إخراج حسني صالح.