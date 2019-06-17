وفاة السيناريست جابر عبدالسلام والجنازة في هذا الموعد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
توفي السيناريست جابر عبدالسلام، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض حسبما أعلنت ابنته "أمل" عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".
ويشيع الجثمان عقب صلاة ظهر اليوم الإثنين، من مسجد السيدة نفيسة، وعلقت: "الصلاة بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر إن شاء الله".
قدم السيناريست جابر عبد السلام عددا من الأعمال منها مسلسل "أبناء ولكن"، بطولة تيسير فهمي وهالة فاخر وتعاون مع محمود عبد العزيز في فيلم "خليل بعد التعديل"، وسعيد صالح في فيلم "اللص والثعلب"، ويونس شلبي، في "هارب من التجنيد"
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