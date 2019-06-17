دينا بالأسود في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة دينا جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت دينا في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، مرتدية ملابس باللون الأسود، وحازت الصور على إعجاب الجمهور. يذكر أن دينا غابت عن دراما رمضان 2019، وحلت ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، الذي عرض في رمضان، عبر فضائية "القاهرة والناس" وتقدمه الإعلامية بسمة هبة.

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