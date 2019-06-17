ميرهان حسين تنشر صورها بإطلالة صيفية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: نشرت الفنانة ميرهان حسين، صور جديدة لها أثناء قضائها إجازاتها الصيفية بأحد المدن الساحلية، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "ميرهان" في الصور بإطلالة مميزة، مرتدية ملابس صيفية، وحازت الصور على إعجاب الجمهور. يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، مشاركتها في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل "علامة استفهام"، وهو من بطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكي، عبد الرحمن أبو زهرة، محمود البزاوي، ومن إخراج سميح النقاش.

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