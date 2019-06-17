خالد سليم يبعث رسالة لوالده الراحل بمناسبة عيد الأب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

بعث المطرب خالد سليم، رسالة لوالده الراحل، موجها له الشكر بمناسبة عيد الأب، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر خالد صور تجمعه بوالده، وعلق: "أشكرك يا بابا على كل حاجة عملتها لي، وأتمنى إني كنت سبب في رضاك و فرحتك و افتخارك بيا، بأخلاقي اللي ربيتني عليها، والفن اللي ساعدتني إني أحبه أكتر وأطوره وأبدع فيه".

Advertisements

وأضافت: "الله يرحمك ويحسن إليك، ويسكنك فسيح جناته، و كل أمواتنا، اللهم آمين".

يذكر أن المطرب خالد سليم طرح أغنية جديدة بعنوان "عصر جديد"، تعاون فيها مع والفنانة أنوشكا والمطربة نهال نبيل وهي الأغنية الرسمية لافتتاح "المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد".