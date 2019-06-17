مدحت العدل ينعى المخرج فرانكو زيفريللي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الكاتب الكبير مدحت العدل، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، المخرج الإيطالي فرانكو زيفيريللي.

وعلق: "رحل عن عالمنا المخرج الإيطالي العظيم، وأحد آبائنا الذين علمونا سحر الفن فرانكو زيفريللي، ابن مدينة الجمال فلورانس، اللهم ارحمه بقدر ما أذهلنا، وأمتعنا، وعلمنا مواطن الجمال".

فرانكو زيفيريللي من مواليد 1923، له أعمال سينمائية مهمة أبرزها "يسوع الناصري"، "روميو وجولييت".