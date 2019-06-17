فن ومشاهير

مدحت العدل ينعى المخرج فرانكو زيفريللي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الكاتب الكبير مدحت العدل، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، المخرج الإيطالي فرانكو زيفيريللي.

وعلق: "رحل عن عالمنا المخرج الإيطالي العظيم، وأحد آبائنا الذين علمونا سحر الفن فرانكو زيفريللي، ابن مدينة الجمال فلورانس، اللهم ارحمه بقدر ما أذهلنا، وأمتعنا، وعلمنا مواطن الجمال".

فرانكو زيفيريللي من مواليد 1923، له أعمال سينمائية مهمة أبرزها "يسوع الناصري"، "روميو وجولييت".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدحت العدل ينعى المخرج فرانكو زيفريللي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا