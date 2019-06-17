نشوى مصطفى تحتفل بعيد الأب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
حرصت الفنانة نشوى مصطفى، على الاحتفال بعيد الأب الذي يوافق 16 من يونيو كل عام، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشرت "نشوى" صورة لوالدها، وعلقت: "أبويا ألف رحمة ونور على روحه الطيبة، النهاردة عيد الأب، أنا كان عندي أحن أب في الدنيا".
وتابعت: " الدنيا طيبة ببركة دعاك ليا يا أبويا، بحق الشقا اللي شقيته علشانى أنا وأخواتي ربنا يرزقك الفردوس الأعلى يا حبيبي، وتتمتع بصحبة سيدنا النبي آمين، اللي عنده أب يبوس رجله قبل إيده".
يوم الأب هو احتفال عالمي، على غرار يوم الرجال الدولي، باستثناء أنه يختص بتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة في أنحاء العالم.
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