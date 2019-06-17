لهذه الأسباب.. رسالة رومانسية من أيتن عامر إلى زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة أيتن عامر عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورة جمعتها بزوجها مدير التصوير محمد عز العرب.

وكتبت أيتن: "16-6 عيد جوازنا الرابع وكمان عيد الأب اللي بيقولوا عليه، بس لو اتكلمت جد بقى هقول إن انهاردة يوم ميتنسيش لأن ربنا هو اللي رتبه وكأنه كان بيديني علامة".

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وأضافت: "لو كنت أعرف إنك هتبقى أب جميل قوي كدة كنت دعيت ربنا إنه يجمعنا من زمان قوي قوي، مش بس عشان إنت أب بمعنى الكلمة، لا ده لأنك راجل بجد ولاقيت فيك كل اللي أي بنت تحلم بيه، بحبك وربنا يخليك لينا يا أحلى حاجة في كل حاجة".

وتزوجت أيتن في شهر يونيو 2015 من مدير التصوير محمد عز العرب.