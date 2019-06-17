الليلة.. علاء مرسي ضيف برنامج "كلام ستات"

يحل الفنان علاء مرسي، ضيفًا برنامج "كلام ستات"، الذي تقدمه كل من شيريهان أبو الحسن، ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي، اليوم الإثنين، ويذاع عبر قناةON E، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً.
من المقرر أن يتحدث "مرسي" خلال الحلقة عن مشواره الفني، كما يكشف
يذكر أن برنامج "كلام ستات"، يذاع من السبت إلى الأربعاء على قناة ON E في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتقدمه شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.
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