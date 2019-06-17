الليلة.. هشام خرما يحيي حفلًا غنائيًا في الأوبرا

يستعد الفنان هشام خرما، لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء اليوم، الاثنين، وذلك ضمن مهرجان الأوبرا الصيفى فى تمام الساعة السابعة مساء.

ويذكر أن هشام مؤلف موسيقي وموزع

وعازف بيانو مصري، اشتهر بعروضه الموسيقية في دار الأوبرا المصرية وألبومه اليقين الذي تم إطلاقه عام 2016.

كان أول إصدار رسمي لخرما هو "الرحلة الأولى" مع فيرجين ميجا ستورز. في عام 2015، تم اختيار هشام خرما من قبل سوني ميوزيك لتمثيل مصر بجانب كان اتيلا وياني الفائز بجائزة جرامي في منصة "أرابيسك" الدولية.