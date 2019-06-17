تعليق ريهام سعيد على علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

كتب امير فتحي في الاثنين 17 يونيو 2019 12:57 مساءً - تحدثت الإعلامية المصرية ريهام سعيد خلال تقديمها لبرنامجها ” صبايا ” المذاع على قناة الحياة عن النجمة دينا الشربيني وأعربت عن حبها الشديد لها وإعجابها بمسيرتها وكفاحها واصفة إياها ب ” الملهمة ” .

وقالت ريهام سعيد : ” دينا ملهمتي بجد وأنا بحبها جدا من غير ما اشوفها أو اعرفها وهي مثلت حاجات هايلة وكانت طالعة زي الصاروخ وفجأة اتهمت في قضية واتحبست لمدة سنة وبعد ما خرجت من السجن قعدت فترة موقوفة ” .

وعن علاقة عمرو دياب بدينا الشربيني علقت قائلة : ” فجأة اقترن اسمها بفنان عظيم أيا كان هما عايزين يصرحوا بالعلاقة أو لا ولكن يمكن نقول فيه ارتباط فني بعد كلامها عن دعم عمرو دياب لها ودعم مسلسلها في اللقاء الذي استضاف فيه الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية دينا الشربيني وأسرة مسلسل زي الشمس ” .

وأشادت ريهام سعيد بدور دينا الشربيني ونجاح مسلسل زي الشمس الذي عرض في شهر رمضان الماضي .

وأضافت أن راحة البال والهدوء ووجود أفراد تمنح الطاقة الإيجابية للإنسان من أهم الأمور في الدنيا وإن دوام الحال من المحال وربنا هو القادر على تبديل حال الإنسان في لحظة .