مالوما يحتفل بعيد الأب مع والده – بالصورة

متابعة بتجــــــــــرد: احتفل النجم الكولومبي العالمي مالوما مع والده بعيد الأب على طريقته الخاصة وذلك في السادس عشر من شهر حزيران/يونيو الجاري.

ونشر مالوما صورة له مع والده ظهر فيها وهو يحتضنه قبيل سفرهما على متن إحدى الطائرات وبتعليقه عليها أعرب عن محبّته الكبيرة له.

وحصدت صورة مالوما مع والده مئات آلاف الإعجابات عبر حسابه على موقع “إنستجرام”.

وكان مالوما قد أطلق منذ أيام ألبومه الجديد “11:11” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

ويتضمن الألبوم 16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة السينغل في الفترة الماضية وأخرى يقدّمها على طريقة الديو بمشاركة عدد من الفنانين ومنهم مادونا، مارادونا وريكي مارتن.