ملايين “بصراحة” تحاصر محمد عساف

متابعة بتجـــــــــرد: يحصد النجم الفلسطيني محمد عساف نجاح أغنيته الجديدة “بصراحة” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية.

وحقق الفيديو الخاص بالأغنية أكثر من 5 ملايين مشاهدة في فترة لا تتعدَ العشرة أيام على إتاحة عرضه عبر قناة “بلاتينوم ريكوردز” على موقع “يوتيوب” الشهير.

أغنية “بصراحة” من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنية “مكانك خالي” التي أطلقها محمد عساف العام الماضي، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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على صعيد آخر، يستعد محمد عساف لموسم صيفي حافل بالمهرجانات التي سيلتقي خلالها الجمهور في عدد كبير من البلدان العربية والأجنبية.

لمشاهدة فيديو أغنية “بصراحة”: