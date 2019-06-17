فن ومشاهير

راني العلم يفتتح صالونه الجديد بمواصفات عالميّة

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wp_bisara7a 0 تبليغ

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Jun 17, 2019

تبعاً للإهتمام المتنامي بمواكبة كل جديد، كانت الحاجة بديهيةً لإيجاد مساحةً مفتوحةً أمام الجميع للإطلاع على يقدمه صالون مزين الشعر العالمي راني العلم من خدمات مميزة، وبما تجسده منطقة فردان في قلب بيروت من نبض مستدام للحركة والتجدد، فقد تم اختيارها خصيصاً لإحتضان هذه المساحة.

وقد استوحى راني فكرة الصالون الجديد من الستايل الأميركي، بأن يكون مقراً لكل شخص بحاجة إلى مساحة لعمله، وحتى من يريد عرض عطره في زاوية المكان بإمكانه القيام بذلك، وهي سابقة لم يسبق لها أن شاهدناها في العالم العربي.

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ويحرص صالون راني العلم الجديد الذي تم افتتاحه يوم أمس بحضور نخبة من أهل الصحافة والإعلام وسيدات المجتمع إلى جعل كل زيارة تجربة فريدة من نوعها تجمع بين الحماس لتصفيف الشعر مع سنوات من الخبرة والحماس لتقديم الأفضل لزبائنه. بالإضافة إلى استخدام أفضل المنتجات في جميع الأوقات.

الافتتاحية جمعت تنوعاً إنسانيا من عارضات وعارضين زينتهم ريشة راني العلم على أنغام الموسيقى الهادئة، والتقط كل من حضر الصور مع راني متمنين النحجاح الدائم له ولشريكته.

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